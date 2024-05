Maxi incendio a Mosca: in fiamme un magazzino di 4mila metri quadri

Maxi incendio a Mosca dove è andato in fiamme un magazzino di 4mila metri quadrati dell'ex stabilimento di macchinari Toros. Il rogo è divampato alle 4:20 di giovedì 30 maggio in via Martenovskaya, nella zona orientale della Capitale russa, e in breve tempo ha avvolto tutta la struttura. Le immagini pubblicate dai media locali mostrano una gigantesca colonna di fumo nero che si alza sulla città.

A causa delle fiamme è crollata parte del tetto. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti anche diversi elicotteri. Il Dipartimento per la protezione civile e le situazioni di emergenza di Mosca ha fatto sapere che l'incendio è stato effettivamente spento alle 8:52.