In fiamme nave carica di Porsche e Volkswagen

Paura in alto mare per un incendio scoppiato su una nave lunga quasi duecento metri. Il mezzo stava trasportando Porsche e Volkswagen. Non è ancora chiaro quanti mezzi su ruota ci fossero, ma una cosa è certa: quella nave è in grado di caricare e trasportare lungo gli oceani 4mila macchine. Fatto sta che mercoledì scorso sulla nave è successo qualcosa di inaspettato perché si sono propagate delle fiamme che gli uomini dell’equipaggio non sono riusciti a contenere. E’ scattata immediatamente la richiesta di Sos, a cui hanno risposto le autorità del Portogallo.

Si è infatti mobilitata direttamente la Marina militare portoghese per andare in salvo di ventidue uomini in trappola, nelle acque dell’oceano Atlantico. Le auto infatti erano partite dalla Germania ed erano dirette negli Stati Uniti, per entrare nel mercato nord americano. Ma probabilmente quelle Porsche non vedranno mai la strada. Infatti, dell’equipaggio non si è fatto male nessuno e sono stati messi tutti in salvo, portati in elicottero all'isola di Faial nelle Azzorre. Ma la nave è stata abbandonata alla deriva.

Il gruppo Volkswagen ha dichiarato che Felicity Ace, questo il nome della nave, stava trasportando negli Stati Uniti "veicoli prodotti dalla casa automobilistica tedesca". Ci sarebbero dunque delle auto da recuperare, all’interno di un gigante del mare sul quale sarebbe ancora attivo un incendio, senza alcuna guida. L'armatore della nave sta organizzando un rimorchiatore d’altura. Tuttavia il portavoce della marina portoghese, José Sousa Luís, ha affermato che è improbabile che la nave venga rimorchiata in un porto delle Azzorre a causa delle sue dimensioni.