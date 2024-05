Scoppia incendio all'ospedale pediatrico, morti 6 neonati

Terrore in India, per un incendio divampato all'ospedale pediatrico New Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar di Delhi. Sei neonati sono morti. Le immagini che circolano sui social sono terribili: si vedono le fiamme divorare l'edificio, il personale e i soccorritori che tentano di mettere in salvo i piccoli pazienti. Dodici quelli che sono scampati alla tragedia.

Horrible news about massive fire at a New Born Child Care Hospital in Vivek Vihar, East Delhi at midnight due to multiple oxygen cylinder blasts. Common people and Fire Brigade extinguished the fire after nearly 3/4 hours. 12 new born babies rescued but hearing a terrible news. pic.twitter.com/WjLE5q1c7c — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 25, 2024

"Tutti i 12 neonati sono stati salvati dall'ospedale con l'aiuto di altre persone", ha detto in un comunicato l'ufficiale di polizia Surendra Choudhary, aggiungendo però che all'arrivo dei soccorsi, sei risultavano deceduti. "Si sta intraprendendo un'azione legale contro il proprietario dell'ospedale", ha detto Choudhary.

I am devastated by the heartbreaking fire at New Born Baby Care Hospital in #VivekVihar. My deepest condolences to the grieving families who lost their precious babies. This tragedy is unimaginable, and my thoughts and prayers are with the injured and their families. We must take… pic.twitter.com/op147Pd8el — Dr. Amar Patnaik (@Amar4Odisha) May 26, 2024

"L'incendio si è propagato troppo velocemente a causa dell'esplosione in una bombola di ossigeno", ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco all'agenzia di stampa Press Trust of India (PTI). Il governatore di Delhi Arvind Kejriwal ha definito la situazione "straziante". "Le cause dell'incidente sono oggetto di indagine e chiunque sia responsabile di questa negligenza la pagherà'", ha assicurato.