Ostello a fuoco, almeno 6 morti sorpresi nel sonno: "Mi sono salvato lanciandomi dal terzo piano"

Almeno sei persone sono morte in un violento incendio che ha devastato il Loafers Lodge, un noto ostello di Wellington, in Nuova Zelanda: i vigili del fuoco hanno detto ai media neozelandesi che il bilancio delle vittime potrebbe però salire fino a 10.

L'incendio è divampato nel cuore della notte per cause ancora sconosciute. L'edificio può ospitare 92 persone, ma non si sa esattamente quante ne fossero presenti al momento del disastro. Almeno 52 persone sono uscite vive dall'edificio. Diversi residenti hanno affermato che gli allarmi antincendio dell'edificio sono scattati regolarmente, altri dicono di non averli sentiti.

"Mi sono lanciato dal terzo piano"

Un uomo ha descritto il momento spaventoso in cui ha preso la decisione di saltare da una finestra del terzo piano per sfuggire all'incendio dell'ostello di Wellington. Tala Sili ha detto a RNZ di aver visto del fumo entrare sotto la sua porta al Loafers Lodge e l'ha aperta per trovare davanti a sé il corridoio pieno di fumo.

Ha deciso quindi di saltare dalla finestra su un tetto due piani più in basso: "Ero all'ultimo piano e non potevo attraversare il corridoio perché c'era troppo fumo, quindi sono saltato fuori dalla finestra", ha detto Tala Sili a RNZ. "È stato spaventoso, è stato davvero spaventoso, ma sapevo che dovevo saltare fuori dalla finestra o semplicemente bruciare all'interno dell'edificio".