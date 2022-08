Maxi incendio al magazzino di Ozon, dipendenti in fuga dai locali dell'Amazon russo

Un maxi incendio è divampato al centro distribuzione della società di e-commerce russa Ozon, una sorta di Amazon russo, alla periferia di Mosca. Il bilancio è di almeno 13 feriti, un morto e due dispersi.

Una colonna di fumo nero e le fiamme hanno invaso un'area di oltre 50mila metri quadrati e le immagini sono diventate virali sul web. Sono impegnati oltre cento soccorritori. Il servizio stampa del ministero russo per le Emergenze ha riferito che l'incendio è scoppiato in un magazzino dell'azienda situato a circa 50 chilometri a Nord-Ovest di Mosca. Al momento dell'incidente, c'erano più di 1.000 dipendenti nel magazzino, subito allontanati. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha fatto sapere che il magazzino ha subito danni irreparabili e non potrà essere salvato. Le cause sono da accertare: tra le ipotesi quella del mancato rispetto delle norme di sicurezza o del dolo.