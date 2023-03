Incendio a Rostov: in fiamme la sede dei servizi di sicurezza interni

Un incendio è divampato oggi nella città russa di Rostov. Devastato dalle fiamme, come mostrano varie foto e video pubblicati sui social, u n edificio utilizzato dal servizio di sicurezza federale russo (FSB) nella città meridionale.

I drammatici filmati pubblicati sui social media mostrano un grande incendio che avvolge parti dell'edificio, con fumo visibile in tutta la città. I residenti locali hanno detto di aver sentito una forte esplosione prima dell'incendio.

I media russi hanno riferito dell'incendio citando i servizi di emergenza, affermando che l'edificio apparteneva alla sezione di pattugliamento del confine regionale dell'FSB.

L'FSB è il servizio di sicurezza interna della Russia ed è responsabile del controspionaggio, della sicurezza delle frontiere e dell'antiterrorismo.

