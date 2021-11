In fiamme una scuola: decine di bimbi morti o ustionati in Niger

Una strage. Almeno 26 bambini sarebbero deceduti nell'incendio di una scuola avvenuto oggi in Niger. I bambini rimasti ustionati sono almeno 80 ha detto all'agenzia stampa Dpa il governatore regionale Chaibou Aboubacar, aggiungendo che le cause del rogo non sono ancora note. Le fiamme hanno distrutto tre classi della scuola Afn, un edificio di legno e paglia nel centro della città meridionale di Maradi, capitale economica del Niger.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, aiutati dalle forze dell'ordine e la popolazione locale. L'incendio "ha decimato una scuola ma "non abbiamo ancora un bilancio definitivo", ha dichiarato Issoufou Arzika, segretario generale del sindacato degli insegnanti.

Il Niger, con i suoi 25 milioni di abitanti, è uno dei paesi più poveri del mondo e ha fra i più bassi tassi di alfabetizzazione dell'Africa, secondo i dati dell'Onu. Le scuole sono insufficienti e spesso si tratta di costruzioni precarie di legno, paglia e lamiera. In alcune zone rurali, le lezioni si svolgono all'aperto, all'ombra degli alberi. L'anno scorso, 20 bambini sono morti nell'incendio di un'altra scuola a Niamey, la capitale. Le autorità avevano allora annunciato un piano di edilizia scolastica.