Scoppia incendio a bordo di un traghetto: 120 persone in pericolo

Un traghetto con a bordo 120 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio ha preso fuoco in mare nlle Filippine. L'imbarcazione è la M/V Esperanza Star. Era salpata dalla provincia di Siquijor. L'Sos è scattato all'alba di domenica. Sta intervenendo la guardia costiera e non sono state diffuse informazioni in merito a possibili vittime o feriti.

Nelle immagini rilasciate dalla guardia costiera e circolate sui social si vede l'imbarcazione in mare aperto con fiamme e un denso fumo nero che si alzano da due ponti a un'estremità del traghetto

Si vede poi la guardia costiera a bordo di un'altra nave usa un cannone ad acqua per domare l'incendio. Nelle vicinanze si vedono un peschereccio e un'altra imbarcazione.

