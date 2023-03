Traghetto a fuoco, almeno 12 morti (tra cui alcuni bambini)

Un traghetto è stato distrutto da un incendio mentre era in navigazione nel sud delle Filippine. Il bilancio è tragico: almeno 12 persone sono morte e 230 sono state soccorse. Le fiamme mercoledì hanno avvolto la Lady Mary Joy 3, che stava viaggiando dalla città di Zamboanga sull'isola di Mindanao all'isola di Jolo nella provincia di Sulu. L'incidente quando il traghetto era al largo dell'isola di Baluk-Baluk, nella provincia di Basilan.

In aiuto di passeggeri e membri dell'equipaggio sono intervenuti dei pescatori e la guardia costiera. La reale entità della tragedia è però ancora da accertare. Sembra infatti che sulla nave ci fossero più del 205 passeggeri dichiarati. "Sono stati recuperati dodici cadaveri Tre di loro sono bambini, incluso un bambino di sei mesi" - ha detto il governatore di Basilian all'AFP -. Probabilmente ci sono passeggeri che non si sono registrati. Non è chiaro come sia scoppiato l'incendio".