Inferno sul traghetto, scoppia un incendio in mare: ci sono vittime

Sono almeno sette le persone che hanno perso la vita in seguito al violento incendio divampato a bordo di un traghetto con a bordo circa 134 passeggeri. Il rogo ha avuto inizio quando la nave era ancora in mare e si stava avvicinando al porto della città di Real, nella provincia di Quezon, dall'isola di Polillo, nelle Filippine.

A confermare il numero delle vittime è stata la Guardia costiera filippina: secondo una prima ricostruzione le fiamme sono partite dalla sala macchine, per poi abbracciare tutto lo scafo. Come è possibile vedere dalle immagini condivise dagli utenti sui social, la situazione a bordo traghetto Mercraft 2 è diventata terrificante, con il fuoco che ha devastato tutta la nave, provocando una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza.

Una parte dei 134 passeggeri e alcuni membri dell'equipaggio sono riusciti a salvarsi gettandosi in acqua, per poi essere recuperati dalle navi vicine. Non è ancora chiaro il numero dei dispersi, ma la Guardia costiera delle Filippine ha assicurato che le operazioni di ricerca sono ancora in corso.