Cosa rimane del palazzo andato in fiamme a Valencia

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per raffreddare l'esterno dei due edifici contigui a Valencia, in Spagna, che sono stati divorati dalle fiamme giovedì sera. L'incendio, come si vede dai video, ha consumato due condomini contigui di 14 e 10 piani che contavano 138 appartamenti e dove vivevano circa 450 persone. Le fiamme in appena mezz'ora hanno interessato l'intero edificio attraverso le lastre di alluminio della facciata, rivestite di poliuretano, materiale altamente infiammabile, come ha confermato Esther Puchades, vicepresidente del Collegio degli Ingegneri tecnici industriali di Valencia, che ha effettuato una prima perizia.