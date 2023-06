Yacht carico di turisti prende fuoco: tre morti

Tre persone hanno perso la vita in un drammatico incendio che ha devastato un'imbarcazione al largo delle coste dell'Egitto. Le vittime, tutti cittadini britannici, si trovavano a bordo dello yacht utilizzato dal tour operator Scuba Travel come supporto per le immersioni. Come riportato dai media inglesi, quando l'incendio è divampato a bordo vi erano 12 turisti che stavano partecipando al briefing che precede l'immersione in acqua. Le tre persone decedute avevano invece deciso di non tuffarsi, una scelta rivelatasi fatale. Chi è riuscito a lanciarsi in mare per scappare dalle fiamme è stato soccorso dalle navi della Guardia costiera giunte sul posto: i marinai hanno provato a raggiungere anche i turisti rimasti a bordo, ma senza successo. Le immagini dell'imbarcazione avvolta dalle fiamme sono state riprese e pubblicate in Rete.

Ancora non è stato definito il porto in cui rientrerà ciò che resta della "Hurricane", che verrà spostata grazie all'ausilio di un'altra nave quando la situazione sarà sicura e sotto controllo. Scuba Travel, attraverso una nota ufficiale, ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto: "È con grande rammarico che noi, come tour operator, con il cuore pesante, dobbiamo accettare che tre dei nostri apprezzati ospiti subacquei siano morti nel tragico incidente". Intanto, le autorità locali stanno indagando per far luce su diversi punti ancora oscuri. Le identità delle vittime non sono state rese note, mentre resta da chiarire quali siano state le cause che hanno scatenato il rogo.

