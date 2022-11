Due aerei si scontrano in cielo e si schiantano al suolo: disastro in diretta, foto e video

Il numero delle vittime non è ancora stato confermato. Un Boeing B-17 Flying Fortress e un piccolo velivolo Bell P-63 Kingcobra si sono scontrati in cielo e si sono schiantati al suolo durante l'airshow Wings Over a Dallas nel pomeriggio di sabato, secondo la Federal Aviation Administration. Fino a sei persone potrebbero essere state su due aerei d'epoca, risalenti alla seconda guerra mondiale, che si sono scontrati mentre volavano in uno spettacolo aereo di Dallas.

Due aerei si scontrano in cielo a Dallas (Usa)

L'Allied Pilots Association, il sindacato che rappresenta i piloti dell'American Airlines, ha identificato due piloti in pensione ed ex membri del sindacato tra le vittime della collisione. Terry Barker e Len Root erano tra i membri dell'equipaggio del B-17 Flying Fortress durante l'airshow Wings Over Dallas, ha scritto l'APA in un tweet: "I nostri cuori sono con le loro famiglie, con gli amici e con i colleghi passati e presenti", si legge.

In una conferenza stampa di sabato pomeriggio, Hank Coates, presidente e CEO della Commemorative Air Force, ha detto ai giornalisti che il B-17 "normalmente ha un equipaggio da quattro a cinque persone", mentre il P-63 è un "aereo da caccia a pilota singolo". Il bilancio delle vittime dovrebbe dunque aggravarsi. I filmati dal luogo della tragedia mostrano rottami accartocciati degli aerei in un'area erbosa all'interno del perimetro dell'aeroporto. Ma il sindaco di Dallas Eric Johnson ha precisato che detriti della collisione sono stati trovati non solo nell'aeroporto, ma anche sull'autostrada 67 e in un vicino centro commerciale.

Non sono stati segnalati feriti tra le persone a terra. Lo spettacolo di ieri sarebbe stato il settimo appuntamento annuale a Dallas: almeno 4.000 spettatori si erano radunati per assistere all'airshow.

I video dell'incidente aereo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli aerei

Entrambi gli aerei facevano parte della flotta della Commemorative Air Force, un'organizzazione senza scopo di lucro con 180 velivoli, utilizzati negli spettacoli aerei e in quelli di altri gruppi per dimostrare come gli aerei furono usati durante la seconda guerra mondiale. Mancava circa un'ora allo spettacolo quando si è verificata la collisione. Tutti g li aerei sono manutenzionati meticolosamente, i piloti sono esperti: provengono dall'aviazione civile, o militare, o entrambe. "Esiste un processo molto rigoroso di controllo e formazione", ha affermato Hank Coates, CEO e presidente della CAF.

Le manovre in cielo che sono state eseguite ieri prima della collisione non sono considerate "complicate" dagli esperti, non è chiaro cosa sia andato storto. Un'inchiesta lo chiarirà.

Il B-17, un immenso bombardiere quadrimotore, è stato una pietra miliare della potenza aerea statunitense durante la seconda guerra mondiale. Il Kingcobra, un aereo da combattimento statunitense, è stato invece utilizzato principalmente dalle forze sovietiche durante la guerra. La maggior parte dei B-17 furono demoliti alla fine della seconda guerra mondiale e solo una manciata ne rimane oggi, in gran parte presenti in musei e utilizzati per airshow. Proprio come quello di Dallas.

Wings Over Dallas si autodefinisce "il primo airshow americano della seconda guerra mondiale", secondo un sito web che pubblicizza l'evento.