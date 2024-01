Un malinteso tra pilota e torre di controllo dietro l'incidente tra due aerei in Giappone

L'aereo della guardia costiera che martedì 2 gennaio si è scontrato contro un volo di linea Japan Airlines all'aeroporto di Haneda, a Tokyo, non era autorizzato a essere sulla pista d'atterraggio. A dirlo è Toshiyuki Onuma, vicedirettore generale dell'Ufficio dell'Aviazione Civile del ministero dei Trasporti, che ha diffuso la trascrizione delle comunicazioni tra la torre di controllo e il velivolo della Guardia Costiera, un Dhc-8-300, in partenza per la provincia occidentale di Niigata carico di aiuti per le popolazioni terremotate.

Secondo il ministero, dalle trascrizioni è emerso che "non c'era nulla che potesse essere considerato un permesso di accesso alla pista".

Una versione che sembra contraddire quella del capitano dell'aereo Dhc-8-300, unico sopravvissuto alla strage dei sei membri dell'equipaggio, che aveva detto di aver ricevuto il permesso di entrare sulla pista e di decollare. Anche la Japan Airlines dal canto suo sostiene di aver avuto l'autorizzazione ad atterrare dalla torre di controllo. Una versione che ora sembra confermata dalle autorità. Anche perché nei verbali delle comunicazioni diffuse dal ministero non ci sarebbe nemmeno alcuna indicazione di un ritardo nell'atterraggio del volo di linea.

Le cause dell'incidente aereo in Giappone

L'ipotesi più plausibile dunque è quella di un malinteso tra la torre di controllo e il pilota dell'aereo della guardia costiera che potrebbe aver confuso le indicazioni ricevute immettendosi sulla pista d'atterraggio nonostante non avesse mai ricevuto l'ok. Resta da capire perché le misure di sicurezza previste negli aeroporti per evitare intrusioni sulla pista non abbiano funzionato. Gli operatori della torre di controllo così come il pilota della Japan si sarebbero accorti dei fatti solo quando il dramma si era ormai consumato. Secondo la tv statale NHK, il pilota del volo commerciale ha riferito di non aver visto alcun aereo mentre si avvicinava alla pista e di aver ricevuto il permesso dai controllori di atterrare.

Lo scontro è stato inevitabile. Dopo l'impatto entrambi i velivoli si sono incendiati. Le procedure di evacuazione per fortuna hanno funzionato perfettamente scongiurando una tragedia di dimensioni enormi. Le 379 persone che si trovavano a bordo del volo Jal (367 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio) sono riuscite a salvarsi. Le vittime sono cinque dei sei membri dell'equipaggio che si trovava a bordo dell'aereo della Guardia Costiera: l'unico superstite del velivolo, anche se gravemente ferito, è stato il comandante.

La dinamica del disastro aereo ricorda altri incidenti noti: ad esempio quello avvenuto l'8 ottobre del 2001 all'aeroporto milanese di Linate: anche in quel caso il pilota di un piccolo aereo, un Cessna Citation CJ2, comprese male le indicazioni della torre di controllo immettendosi sulla pista di atterraggio senza autorizzazione. L'aereo venne poi travolto dal volo di linea McDonnell Douglas MD-87 che era in fase di decollo: i morti furono 118.