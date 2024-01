Cosa sappiamo sull'incidente tra aerei di Tokyo

Un scontro tra aerei in pista che poteva trasformarsi in una enorme tragedia. Sono cinque le vittime dell'incidente avvenuto nella giornata di ieri, martedì 2 gennaio, nell'aeroporto di Haneda a Tokyo, in Giappone. Le persone decedute si trovavano a bordo dell'aereo della guardia costiera che si è scontrato contro un volo di linea Japan Airlines (Jal), che trasportava 367 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio. Dopo l'impatto, avvenuto sulla pista dell'aeroporto, entrambi i velivoli hanno preso fuoco: per fortuna le procedure di evacuazione hanno funzionato perfettamente e le quasi 400 persone che si trovavano a bordo del volo Jal sono riuscite a salvarsi. Le vittime sono cinque dei sei membri dell'equipaggio che si trovava a bordo dell'aereo della guardia costiera: l'unico a salvarsi, anche se gravemente ferito, è stato il comandante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La indagini sull'incidente in aeroporto

Chi o cosa ha causato l'incidente? La Japan Transport Safety Board (Jtsb), l'agenzia governativa responsabile per i gravi incidenti che riguardano voli, treni e navi, ha avviato un'indagine per chiarire cosa sia successo sulla pista d'atterraggio dell'aeroporto di Haneda. Potrebbe esserci stato un errore umano o un difetto nelle procedure di atterraggio: sarà importante capire con certezza chi aveva il permesso di atterrare e chi no.

La Japan Airlines sostiene di aver ricevuto l'autorizzazione ad atterrare dalla torre di controllo. La compagnia aerea, in una nota, ha annunciato che "fornirà la piena collaborazione nell'indagine su questo sfortunato evento''. L'aereo della guardia costiera, DHC8-300, era carico di aiuti per la popolazione delle zone terremotate. Ci sono volute otto ore di lavoro dei vigili del fuoco per domare l'incendio scoppiato sulla pista. Le autorità hanno iniziato a ispezionare i rottami carbonizzati e la pista alla ricerca di indizi, mentre lo scalo di Haneda ha riaperto oggi tre delle sue quattro piste. Sulla pista chiusa, la carcassa bruciata dell'aereo di linea testimonia quanto fosse arrivato vicino al disastro.

Le autorità hanno recuperato anche la scatola nera dell'aereo della guardia costiera e, secondo quanto riferiscono i media giapponesi, ci sarebbero delle discrepanze tra quello che afferma l'autorità di controllo del traffico aereo e il pilota. La guardia costiera sostiene che il pilota dell'aereo rivendica di avere avuto il permesso di entrare in pista, ma secondo le autorità, l'ok dalla torre di controllo di Haneda non sarebbe mai arrivato. Una cosa è certa, uno dei due aerei si trovava sulla pista nel momento sbagliato.