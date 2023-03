Collisione tra due aerei: almeno quattro morti

La collisione in aria tra due aerei da turismo ha provocato la morte di quattro persone in Florida, sul lago Hartridge a Winter Haven, circa 80 km da Orlando. Si tratta di un idrovolante Piper J-3 Cub operato dalla Jack Brown's Seaplane Base a Winter Haven e un aereo ad ala fissa Cherokee Piper 161 operato da Sunrise Aviation a Ormond Beach per conto del Polk State College.

Le autorità locali hanno recuperato i corpi delle vittime nelle carcasse degli aerei finiti in acqua. Si tratta di Faith Irene Baker, 24 anni, di Winter Haven, era pilota e istruttrice di volo della Sunrise Aviation e si trovava a bordo del Cherokee Piper 161. Con lei si trovava Zachary Jean Mace, 19 anni, uno studente al Polk State College. Randall Elbert Crawford, 67 anni, di Carlisle, Pennsylvania, era invece a bordo del Piper J-3 Cub con un'altra persona non ancora identificata.

Le cause dell'incidente, sul quale sta indagando anche l'Ente per l'aviazione civile statunitense (FAA), non sono ancora state determinate.