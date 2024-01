Momenti di terrore all'aeroporto Haneda di Tokyo, in Giappone. Il volo JAL516 della Japan Airlines, un Airbus A350, ha preso fuoco dopo essersi scontrato sulla pista con uno un aereo della guardia costiera. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Kyodo, il volo JAL 516 era partito dall'aeroporto di New Chitose sull'isola di Hokkaido, con a bordo circa 400 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio.

Schianto in pista, aereo di linea prende fuoco

Le immagini diffuse sui social dai media giapponesi mostrano un'enorme esplosione, con il mezzo che in un istante viene avvolto dalle fiamme. Dopo il violento impatto l'aereo si è spezzato in due, mentre il secondo mezzo ha continuato la sua lenta corsa con un incendio a bordo.

Secondo quanto riferito dall'emittente Nhk, che cita proprio fonti della Japan Airlines, tutte le persone che si trovavano a bordo del velivolo sono state evacuate e sono in salvo. I 367 passeggeri e i 12 membri dell'equipaggio sono riusciti a uscire prima che le fiamme avvolgessero il velivolo. Risultano invece dispersi cinque dei sei membri della guardia costiera che si trovavano sul secondo aereo. Nel frattempo le autorità locali hanno sospeso tutti i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Haneda, uno degli scali più trafficati del Giappone.