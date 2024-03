Aereo fuori pista dopo l'atterraggio

Un Boeing 737 Max della United Airlines ha avuto un incidente dopo essere atterrato all'aeroporto George Bush Intercontinental Airport di Houston, in Texas. Per fortuna nessun passeggero è rimasto ferito. Le prime immagini mostrano l'aereo inclinato al lato della pista di atterraggio per un probabile collasso del carrello di atterraggio. Non è chiaro al momento se il cedimento del carrello sia dovuto a un fuoripista del velivolo o a un guasto.

L'episodio è avvenuto alle otto del mattino (ora locale). La United Airlines ha fatto sapere che il velivolo è finito sull'erba "mentre stava lasciando la pista di atterraggio per raggiungere il gate". Anche secondo una testimonianza riportata da 'Click2Houston' il fuoripista sarbbe avvenuto in fase di rullaggio, subito dopo l'atterraggio dell'aereo. A bordo del velivolo, partito da Memphis, c'erano 160 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. La Federal Aviation Administration ha avviato un'indagine per fare luce sulle cause di quanto accaduto.

Per il 737 max non c'è pace. Nei giorni scorsi erano stati segnalati problemi al sistema del timone della stessa tipologia di aerei Boeing e a gennaio un portellone si era staccato da un 737 Max poco dopo il decollo da Portland.