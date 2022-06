L'aereo tocca un'antenna durante l'atterraggio e prende fuoco in pista

Paura in pista all'aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti. Un aereo di linea della compagnia low cost Red Air ha preso fuoco durante l'atterraggio causando il ferimento di tre del 126 persone a bordo. Tragedia sfiorata, il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave. L'aereo, volo numero 203, proveniente da Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, ha perso parte del carrello durante l'atterraggio alle ore 17.30 di ieri (ora locale) dopo aver impattato contro una struttura.

Non è chiara la dinamica, forse l 'ala sinistra dell'aereo ha colpito la struttura di un'antenna dell'aeroporto, incluso un piccolo edificio vicino ad essa. La struttura ha colpito l'ala destra del jet, a quel punto è scoppiato un incendio . A bordo dell'aereo c'erano 126 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Red Air è una compagnia aerea dominicana che gestisce una flotta composta da tre MD-82 e un MD-81. L'aereo coinvolto nell'incidente era un MD-82. Le indagini per fare piena luce sull'incidente sono solo all'inizio.

Vari post sui social media mostrano i passeggeri che scappano dall'aereo, alcuni con in braccio i loro figli, altri con il bagaglio a mano. "Quando i nostri vigili del fuoco sono arrivati, hanno visto che l'ala dell'aereo era in fiamme. Hanno rapidamente iniziato a lavorare per spegnere l'incendio utilizzando schiuma specifica", ha detto la portavoce del Miami-Dade Fire-Rescue Erika Benitez. "Tutti i passeggeri erano già scesi dall'aereo".

#NEW: Video shared with @nbc6 by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane. Three people were injured.



Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami pic.twitter.com/LRHI3cGYdL