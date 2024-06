Aereo precipita in mare: a bordo c'era l'astronauta William Anders

William Anders, l'astronauta che nel 1968 scattò l'iconica foto "Earthrise" durante la missione Apollo 8, è morto in un incidente con il suo aereo vicino a Seattle. Aveva 90 anni. L'ufficio dello sceriffo della contea di San Juan ha spiegato che Anders era solo a bordo del piccolo aereo biposto quando è precipitato in mare a largo delle coste dell'isola di Jones.

Nato nell'ottobre del 1933 ad Hong Kong, Anders aveva fatto la United States Naval Academy e poi era passato alla US Air Force, diventando pilota di caccia. Nel 1964 fu selezionato dalla Nasa come astronauta, partecipando a diverse missioni. La missione Apollo 8 fu lanciata il 21 dicembre 1968 per fare un'orbita intorno alla Luna in preparazione della missione Apollo 11 che l'anno seguente arrivò sulla luna.