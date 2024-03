Aereo si schianta in autostrada e prende fuoco: 5 morti

Terribile incidente aereo a Nashville, in Tennessee (Stati Uniti). Un piccolo velivolo si è schiantata sulla Interstate 40, prendendo fuoco dopo il violento impatto: tutte le persone che si trovavano a bordo, almeno cinque secondo la polizia, hanno perso la vita. La tragedia è avvenuta nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo: l'autostrada è stata chiusa al traffico per permettere alle autorità di svolgere gli accertamenti e avviare le indagini.

Aereo si schianta in autostrada a Nashville (Usa): 5 morti

Secondo quanto riportano i media statunitensi, intorno alle 19.40 l'aereo stava tentando un atterraggio d'emergenza a causa di un guasto al motore e al sistema elettrico. Il portavoce del Dipartimento di polizia di Nashville, Don Aaron, ha confermato che l'operazione era stata segnalata al personale dell'aeroporto John C. Tune di Nashville e autorizzata: "Il pilota ci ha poi informato che non sarebbe riuscito a raggiungere la pista e che avrebbe tentato di atterrare sulla strada. Siamo fortunati che l'aereo non abbia colpito alcun edificio mentre precipitava".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'impatto è stato tremendo", ha raccontato il portavoce dei vigili del fuoco Kendra Loney. Come mostrano le immagini delle telecamere di sorveglianza del tratto autostradale, l'aereo plana sulla strada a grande velocità, poi il bagliore provocato dall'esplosione e l'incendio. Un altro filmato girato da un testimone e condiviso sui social mostra la carcassa del velivolo avvolta dalle fiamme, ormai ridotto a un cumulo di lamiere. Il National Transportation Safety Board e la Federal Aviation Administration, gli enti Usa che si occupano di indagare sugli incidenti aerei, hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente.