Disastro aereo in Nepal: è giallo sulle cause dell'incidente

Le speranze di trovare sopravvissuti al peggior disastro aereo del Nepal degli ultimi decenni stanno svanendo: lo ha affermato oggi la polizia, spiegando che "è improbabile che ci siano sopravvissuti". Le squadre di soccorso, con almeno 300 uomini, sono tornate al lavoro questa mattina e continuano a trovare brandelli di corpi sul luogo dello schianto, setacciando i rottami carbonizzati dell'aereo.

Incidente aereo in Nepal

Almeno 68 persone sono morte quando un volo partito da Kathmandu e diretto alla città turistica di Pokhara si è schiantato e ha preso fuoco ieri mattina per cause ancora da determinare. Alcuni filmati mostrano il volo Yeti Airlines che precipita mentre si avvicinava all'aeroporto, prima di schiantarsi al suolo nella gola del fiume Seti, a poco più di un chilometro dallo scalo. A bordo c'erano 72 persone: 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Il primo ministro del Nepal ha dichiarato per oggi un giorno di lutto nazionale. È stato l'incidente aereo più gravve in Nepal dal 1992, secondo il database dell'Aviation Safety Network, quando un Airbus A300 della Pakistan International Airlines si è chiantò contro una collina durante l'avvicinamento a Kathmandu, uccidendo tutte le 167 persone a bordo.

L'aereo domenica ha preso contatto con l'aeroporto di Pokhara dalla gola di Seti alle 10:50, ha dichiarato l'autorità per l'aviazione civile in una nota. "Poi si è schiantato. Il viaggio verso Pokhara, la seconda città più grande del Nepal nascosta sotto la pittoresca catena montuosa dell'Annapurna, dalla capitale Kathmandu è uno degli itinerari turistici più popolari del paese, con molti che preferiscono un breve volo invece di un viaggio di sei ore attraverso strade collinari. Pokhara si trova a circa 129 chilometri a ovest di Kathmandu

Un portavoce dell'aeroporto di Pokhara ha detto che l'aereo si è schiantato mentre si avvicinava all'aeroporto. La discesa procedeva normalmente. Il tempo era sereno. Un video sui social media mostra i momenti prima che l'aereo si schianti. Il filmato, che sembra essere ripreso dal tetto di una casa a Pokhara, mostra l'aereo che vola basso sopra un'area popolata e si gira su un fianco prima di scomparire alla vista. Poi si sente una forte esplosione.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 15, 2023

Il sito web di monitoraggio dei voli FlightRadar24 ha dichiarato su Twitter che l'aereo della Yeti Airlines aveva 15 anni ed era dotato di un vecchio transponder con dati inaffidabili. Sul suo sito web, Yeti si descrive come uno dei principali vettori nazionali. La sua flotta è composta da sei ATR 72-500, compreso quello che si è schiantato. Yeti ha dichiarato di aver cancellato tutti i suoi voli regolari per lunedì in "lutto per i passeggeri che hanno perso la vita".

L'ATR72 del produttore aereo europeo ATR è un aereo turboelica bimotore prodotto da una joint venture di Airbus e Leonardo. "Gli specialisti di ATR sono pienamente impegnati a supportare sia l'indagine che il cliente", ha affermato ATR in una nota. L'ATR 72-500, è spesso utilizzato nella regione Asia-Pacifico, soprattutto tra i vettori low cost. Gli aerei prodotti da ATR hanno in genere una eccellente reputazione. Tuttavia, sono stati coinvolti in incidenti. Due ATR 72 operati dall'ormai scomparsa compagnia aerea taiwanese Transasia sono stati coinvolti in incidenti mortali nel luglio 2014 e nel febbraio 2015 . Il secondo ha spinto le autorità taiwanesi a mettere temporaneamente a terra tutti gli ATR 72 registrati sull'isola. In totale, i vari modelli dell'ATR 72 erano stati coinvolti in 11 incidenti mortali prima dell'incidente di domenica in Nepal.

Il governo ha istituito una commissione per indagare sulla causa dell'incidente e dovrebbe riferire entro 45 giorni, ha detto ai giornalisti il ??ministro delle finanze Bishnu Paudel. L'Unione Europea ha bandito le compagnie aeree nepalesi dal suo spazio aereo dal 2013, adducendo problemi di sicurezza.