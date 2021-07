Persi i contatti con un aereo: "Forse è caduto in mare"

Si teme il peggio. Le autorità russe hanno riferito di aver perso i contatti con un aereo sul quale viaggiavano 28 persone, tra cui sei membri dell'equipaggio e anche due bambini. Lo riferiscono le agenzie russe Ria Novosti e Tass citando i servizi di emergenza e spiegando che il velivolo, un un An-26, viaggiava in Estremo Oriente. Partito da Petropavlovsk-Kamchatsky, l'aereo era diretto a Palana nella Penisola di Kamchatka.

Citando una propria fonte, la Tass afferma che l'aereo potrebbe essere caduto in mare. Anche per il Servizio russo di emergenza "presumibilmente il punto dove l'aereo si è schiantato è stato trovato in mare". L'Interfax ipotizza invece che il velivolo si sia schiantato vicino a una miniera di carbone nei pressi della città di Palana. Sono in corso le ricerche da parte di due elicotteri e di squadre di soccorso.

In Russia l'ultimo grave incidente aereo risale al maggio 2019, quando un Sukhoi Superjet della compagnia nazionale Aeroflot fu costretto ad un atterraggio di emergenza e prese fuoco sulla pista di un aeroporto di Mosca: morirono 41 persone.