Pubblica selfie a bordo, poi l'aereo tocca un cavo e si schianta: morta a 22 anni

Un selfie pubblicato sui social che la ritrae con le cuffie pronta al decollo su un piccolo aereo, la scritta "Ciao". È l'ultima immagine che Burcu Saglam, 22 anni, estetista turca ha lasciato di sè. La ragazza è morta poco dopo avere scattato quella foto per un incidente proprio su quell'aereo. Insieme a lei è morto anche il pilota del monomotore Hakan Köksal, 54enne presidente della Yunuseli Sports Aviation Association. La tragedia è avvenuta giovedì a Pamukova, in Turchia,

Il selfie prima di morire

Burcu Saglam e Hakan Köksal erano decollati da Pamukova, in Turchia. Prima del decollo la giovane ha pubblicato foto e video dalla cabina di pilotaggio. Poco dopo però il jet monomotore ha colpito con l'ala un cavo elettrico ed è precipitato. Uno dei passeggeri è morto quando l'aereo ha preso fuoco per l'impatto, mentre l'altro è stato scaraventato fuori dal velivolo. Il relitto è stato trovato in un parcheggio vicino alla centrale elettrica.

Lo schianto dell'aereo è stato ripreso in un video. Gli investigatori stanno ora indagando su cosa abbia causato l'incidente. Secondo i media locali, il volo doveva essere un corso di addestramento della 22enne che però aveva detto ai genitori che stava uscendo in cerca di lavoro. Sono state le autorità locali a svelare loro la verità.