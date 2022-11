L'aereo precipita nel lago dopo un tentativo di atterraggio: morti e feriti

Un aereo della compania Precision Air è precipitato nel Lago Vittoria, in Tanzania, con 53 persone a bordo tra cui 49 passeggeri, poco prima di atterrare all'aeroporto internazionale di Bukoba. Era partito dalla capitale commerciale tanzana di Dar es Salam. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che proseguono le operazioni per trarre in salvo le persone che erano a bordo del volo. Il bilancio è di 19 morti.

Secondo le prime indagini delle forze di sicurezza citate dall'emittente Tbc, le cause dell'incidente sarebbero da addebitare a un tentativo di atterraggio all'aeroporto internazionale di Bukoba reso difficile da violente raffiche di vento e da forti piogge. Subito dopo l’incidente, i feriti sono stati trasportati in ospedale.

I due piloti sono sopravvissuti allo schianto e hanno parlato ai funzionari dalla cabina di pilotaggio ma, secondo quando dichiarato dal premier, potrebbero essere successivamente deceduti. I soccorritori e i pescatori sono stati impegnati sin dai primi momenti dell'incidente a salvare gli occupanti dell'aereo rimasti intrappolati. Dopo essere precipitato, infatti, l'aereo è stato quasi completamente sommerso nel lago.

L'aereo stava volando da Dar es Salaam a Bukoba via Mwanza. La presidente Samia Suluhu Hassan ha espresso le sue condoglianze alle persone colpite dall'incidente e ha chiesto di mantenere la calma mentre continuano le operazioni di salvataggio. Precision Air è la più grande compagnia aerea privata della Tanzania ed è in parte di proprietà di Kenya Airways. È stata fondata nel 1993 e opera voli nazionali e regionali.