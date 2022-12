Aereo perde quota all'improvviso, 36 feriti: 11 sono gravi

Paura per i passeggeri del volo Hawaiian Airlines HA35 che ieri mattina (ora locale) è partito da Phoenix per Honolulu. Una forte turbolenza ha portato a un'improvvisa perdita di quota del velivolo. Sono scattati i dispositivi di sicurezza, inclusa l'apertura del vano con le maschere per l'ossigeno. Trentasei persone sono rimaste ferite. Undici sono gravi. Sul volo si trovavano complessivamente 278 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio.

(Video tratto da Twitter @shongables)

"Siamo fortunati che non ci siano stati morti o feriti critici", ha commentato Jim Ireland, direttore del Servizi di emergenza medica di Honolulu. Secondo le autorità meteorologiche di Honolulu, un'allerta per le condizioni meteorologiche instabili era stata diffusa nell'area, me il movimento delle correnti atmosferiche non era prevedibile nel dettaglio.