Jet russo si schianta sul condominio: cos'è successo a Yeysk

Il bilancio si continua ad aggravare. Almeno 13 morti, di cui 3 bambini: ieri un aereo militare, un Sukhoi Su-34, si è schiantato su un edificio residenziale di nove piani nella città russa di Yeysk. Altre 19 persone sono rimaste ferite nell'incidente.

"I soccorritori hanno completato lo sgombero dei detriti. Dieci corpi sono stati trovati durante le attività di soccorso, il che porta il numero totale di morti a 13 persone, inclusi tre bambini", ha detto un funzionario del ministero delle emergenze. I soccorsi hanno permesso di salvare 68 persone, e oltre 360 persone sono state evacuate. Gli alunni di una scuola secondaria a poche decine di metri di distanza dal luogo della tragedia si sono salvati. Il cacciabombardiere Su-34 si è schiantato durante il suo volo di addestramento, dopo che uno dei suoi motori ha preso fuoco. Il carburante fuoriuscito durante lo schianto - spiega la Tass - ha preso fuoco e l'incendio si è diffuso ad un vicino edificio, avvolgendo tutti e nove i piani. I piloti si sono salvati perché hanno attivato il meccanismo di espulsione.

Video e fotografie caricati sui social media mostrano l'edificio residenziale avvolto dalle fiamme nella città portuale e di villeggiatura in Russia situata appena a sud di Mariupol, oltre il Mar d'Azov. Yeysk è un importante campo di addestramento per l'aviazione russa. Secondo il ministero della Difesa russo, entrambi i piloti sono riusciti a lasciare il jet prima che colpisse l'edificio. Alcune immagini mostrano proprio uno dei piloti che si lancia con il paracadute mentre l'aereo militare esplode dopo l'impatto.

Il ministero in un comunicato ha confermato che il caccia bombardiere Su-34 si è schiantato contro l'edificio poco dopo il decollo dalla vicina base aerea di Yuzhny. La causa dell'incidente sarebbe un incendio al motore, che ha impedito al jet, che può essere utilizzato per bombardamenti o per ingaggiare altri aerei, di prendere quota. Il carburante fuoriuscito durante lo schianto e l'incendio conseguente hanno reso per ore complicatissimo l'intervento dei vigili del fuoco. È emerso un filmato che mostra apparentemente i residenti del posto che cercano di aiutare uno dei piloti sdraiato a terra nelle vicinanze, con un paracadute dietro di lui.

Il comitato investigativo russo ha affermato di aver aperto un procedimento penale e di aver inviato gli investigatori sul luogo dell'incidente, senza fornire altri dettagli. Il presidente russo, Vladimir Putin, è stato informato e ha ordinato che "tutta l'assistenza necessaria fosse fornita alle vittime dell'incidente aereo militare", ha detto il Cremlino all'agenzia di stampa statale Tass.