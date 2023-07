L'auto travolge un alligatore e finisce fuori strada: morta donna incinta

Una donna incinta di 33 anni, Gabrielle Breaux, ha perso la vita in un tragico incidente stradale provocato da un alligatore. Una circostanza non troppo insolita in Texas e in altre zone degli Stati Uniti, dove gli incontri con questi rettili non sono così rari. La 33enne, alla guida di un pick-up, stava tornando nella sua casa di New Iberia, in Louisiana, quando ha colpito un alligatore di quattro metri, finendo fuori strada. Nello schianto, avvenuto domenica mattina, sono rimasti feriti anche il padre della donna, il 58enne Gregory Gerard, e i tre figli di 13, 11 e 6 anni.

Per la donna e il bimbo che portava in grembo non c'è stato nulla da fare, come confermato dal sergente Rob Mallory del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas: "L'auto ha colpito un alligatore che stava attraversando la carreggiata. L'animale è morto e la vettura è finita fuori strada". Le cinque persone a bordo sono state subito trasportate DeTar Hospital di Victoria, a 65 chilometri dal luogo dell'incidente, dove la donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. I medici hanno provato anche a salvare il bimbo che portava in grembo, ma anche per il piccolo, ogni tentativo è risultato vano.

La mamma di Gabrielle Breaux, Rena Hebert, ha detto promesso che si prenderà cura dei bambini rimasti orfani: "Mia figlia Gabrielle Breaux stava tornando dal Texas con suo padre e i suoi 3 figli e ha colpito un enorme alligatore sulla strada facendo ribaltare il camion più volte - ha scritto in un post sui social - La mia bellissima Gabbi e il suo bambino non ce l'hanno fatta".

