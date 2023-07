Autobus pieno di passeggeri sfonda il guardrail e precipita nel burrone: 29 morti

Un autobus passeggeri è uscito di strada finendo in una gola profonda 25 metri nel sud del Messico. Il bilancio è di almeno 29 passeggeri morti. L'incidente è avvenuto nella regione di Mixteca dello stato meridionale di Oaxaca. Per cause ignote l'autista dell'autobus ha perso il controllo del veicolo che è precipitato in un burrone.

Il bus era partito da Città del Messico ed era diretto a Chalcatongo de Hidalgo. Oltre ai 29 morti, si contano anche 19 feriti ricoverati all'ospedale rurale IMSS-Bienestar di Tlaxiaco, Oaxaca. La procura generale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, il pubblico ministero ha disposto la rimozione e il trasferimento delle salme in un auditorium per l'eventuale riconoscimento. L'autista dle mezzo è tra le vittime.

L'incidente è avvenuto all'alba (il bus era partito a tarda sera dalla capitale) su una autostrada locale nel tratto nel comune di Magdalena Peñasco, quando un autobus passeggeri, appartenente alla compagnia Transportes Yosondúa, avrebbe avuto un guasto meccanico per poi sfondare il guardrail e uscire di strada ribaltandosi. Delle 29 persone morte, 15 sono donne, 13 uomini e un bambino. La comunità locale si è mobilitata per aiutare i passeggeri coinvolti, portando cibo e acqua, oltre a coperte e lenzuola per coprire i corpi dei defunti.