La cisterna che trasporta gas si ribalta ed esplode in autostrada: 14 morti

Il bilancio è gravissimo. Una strage sull'asfalto. Un'autocisterna con rimorchio che trasportava gas naturale liquefatto si è ribaltata ed è immediatamente esplosa ieri sera in Messico. 14 persone hanno perso la vita, incluso il conducente del mezzo pesante.

L'incidente è avvenuto su un'autostrada vicino al comune di Jala, nello Stato di Nayarit, sulla costa dell'oceano Pacifico nel nordovest del Paese centroamericano: per ragioni da accertare l'uomo alla guida del mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato più volte, poi ha preso fuoco ed è esploso.

L'esplosione ha investito almeno tre automobili che si trovavano in quell'istante vicine all'autocisterna. Le vittime sono state trovate carbonizzate all'interno delle vetture investite dalla deflagrazione.

MEXICO: Here's another video of gas pipeline explosion at Guadalajara-Tepic highway in Nayarit. At the time of this post 12 people are said to be dead. pic.twitter.com/4AB5yLrOte