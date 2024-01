Violento scontro tra un camion e un bus turistico: almeno 25 morti e 6 feriti

È di almeno 25 morti e 6 feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto nella notte di domenica 7 gennaio nello stato di Bahia, nel nordest del Brasile, tra un autobus turistico e un camion che trasportava mango. Secondo la testata locale "A tarde", tra le vittime presenti sul bus ci sarebbe anche una donna incinta. Come riportano i quotidiani locali, il bilancio iniziale ammontava a 24 vittime, poi salite a 25 con una nuova nota dei Vigili del fuoco.

Le vittime erano turisti di ritorno da un'escursione

Secondo le informazioni fornite dalla Brigata Volontari Anjos Jacuipense, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22:30, al Km 381 dell'autostrada BR-324. Il minibus stava tornando dalla regione di Guarajuba a Jacobina quando si è scontrato frontalmente con il camion. Le vittime stavano partecipando ad un'escursione e avevano trascorso la giornata di domenica in spiaggia. Sul posto sono intervenute le squadre del Mobile Emergency Care Service, insieme ai vigili del fuoco, alla polizia militare e alla polizia stradale federale. Altre sei persone sono state soccorse e trasferite alle unità sanitarie vicine, ma finora non ci sono aggiornamenti sul loro stato di salute e si attende l'esito degli accertamenti per capire cosa possa aver causato l'incidente. Il sindaco di Jacobina - comune classificato come "microregione" - ha proclamato tre giorni di lutto.