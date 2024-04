Bus esce fuori strada e precipita in un burrone: è strage

Almeno 25 persone hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel nord del Perù. Un bus su cui viaggiavano circa 50 passeggeri è precipitato in un burrone nella provincia di Celendin e, come confermato dal capo della polizia locale, Hugo Uriarte, il bilancio è drammatico: "Abbiamo registrato 25 morti e 13 feriti nell'incidente". In un primo bollettino le vittime erano 23 e i feriti 15, ma due persone sono decedute dopo l'arrivo in ospedale. Tra le vittime ci sono anche un bambino di sei anni e un neonato di soli sei mesi.

Bus precipita in un burrone: 25 morti e 13 feriti

La tragedia è avvenuta nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile, a Sorochuco, nella provincia di Celendin, nella regione andina di Cajamarca, a circa 850 chilometri a nord della capitale Lima. Secondo una prima ricostruzione, l'autista del mezzo avrebbe perso il controllo: dopo il salto nel vuoto di circa 200 metri il bus si è schiantato sulla riva di un fiume. "L'incidente è avvenuto sugli altopiani - ha spiegato il procuratore Olga Bobadilla -, su una strada piuttosto accidentata, un percorso sterrato con molte buche".

Oltre alle vittime confermate, le autorità locali temono che ci siano dei dispersi: "È possibile che le persone siano state spazzate via dal fiume - ha sottolineato Jaime Herrera, portavoce del comune di Celendin - la portata è alta e il flusso molto importante".

Le autorità locali, attraverso un comunicato diffuso sui social, hanno dichiarato 72 ore di lutto in tutta la provincia: "Il sindaco, i consiglieri, i funzionari e i funzionari del comune di Celendin esprimono il loro profondo rammarico per la morte dei nostri connazionali nel fatale incidente avvenuto nel distretto di Sorochuco. Chiediamo un'indagine approfondita per determinare le responsabilità".

Gustavo Adrianzén, presidente del Consiglio dei ministri, ha espresso il suo cordoglio per le vittime con un post su X: ""Sono profondamente addolorato per la morte di 25 persone in un incidente stradale a Celendín,. Si è provveduto, attraverso il Ministero della Salute e la Diresa Cajamarca, a garantire l'assistenza ai pazienti secondo la legge di emergenza ".

Lamento profundamente el fallecimiento de 25 personas en un accidente de tránsito en Celendín, Cajamarca. Se ha dispuesto, a través del @Minsa_Peru y la Diresa Cajamarca, se garantice la atención de los pacientes por ley de emergencia. — Gustavo Adrianzén (@SPCM_Peru) April 29, 2024

Gli incidenti stradali in Perù

Una tragedia immane, l'ultima di una lunga serie in Perù, Paese con un triste primato per quanto riguarda gli incidenti stradali. Secondo i dati del ministro dei Trasporti, nel 2023 le vittime della strada sono state 3.138. Tra le principali cause ci sono l'eccessiva velocità, gli scarsi controlli da parte della polizia, le cattive condizioni delle strade e la carenza di segnaletica.