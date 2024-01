Violento scontro tra bus e pulmino, è strage: 15 morti e decine di feriti

Almeno 15 morti e oltre 40 feriti. Questo il drammatico bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, martedì 9 gennaio, nel nord del Kenya. Un "matatu", il pulmino locale da 14 posti, si è scontrato con un autobus più grande nella zona di Twin Bridge, lungo l'autostrada Nakuru-Eldoret.

Come confermato dalle autorità locali, l'incidente è avvenuto alle 2.45 del mattino. Il responsabile della polizia di Kuresoi Nord, Judah Gathenge, ha dichiarato che tutti i passeggeri del matatu, che era diretto a Nairobi, hanno perso la vita. Tra i deceduti, come riporta il sito Citizen Digital, ci sono otto adulti e sette minori. Altre sette persone sono rimaste gravemente ferite, mentre 38 sono state trasportate in ospedale con ferite minori.

15 PEOPLE PERISH IN FATAL ROAD TRAFFIC ACCIDENT AT TWIN BRIDGE ALONG NAKURU-ELDORET HIGHWAY



15 people have died in a road traffic crash this night of 9/1/2024 at about 0245 hrs at Twin Bridge area along Nakuru _ Eldoret, involving a bus belonging to Classic Kings of Congo and pic.twitter.com/IcLJPytbJ5