Bus fuori strada mentre tornano da un matrimonio: 10 morti e 25 feriti, strage in Australia

Strage sulle strade australiane. È di almeno 10 morti e 25 feriti il bilancio di un incidente che ha coinvolto un bus charter che trasportava gli ospiti di una cerimonia di nozze vicino alla città di Greta, nella regione vinicola di Hunter, nello stato del New South Wales, in Australia, a 180 chilometri da Sydney. Secondo quanto ha affermato la polizia, le vittime della tragedia erano andate a un matrimonio e "viaggiavano insieme per andare all'hotel". Questo è quanto ha riferito il vice commissario della polizia Tracy Chapman alla televisione statale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30 ora locale. Il bus proveniva da Greta, dove le persone a bordo avevano preso parte a un matrimonio, ed era diretto verso Singleton. La tragedia sarebbe avvenuta nei pressi di una rotatoria, per cause che restano da accertare. L'incidente non avrebbe visto coinvolti altri mezzi. Com'è evidente dalle immagini l'autobus è uscito di strada ribaltandosi su un lato. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre le persone a bordo rimaste incastrate tra le lamiere.





L'autista, 58 anni, è stato arrestato e potrebbe essere incriminato per l'incidente. L'uomo si trova in ospedale per essere sottoposto al test per rilevare l'eventuale presenza di droghe nel sangue e per fare l'alcol test. Ora "è in arresto" ha fatto sapere Chapman. La polizia potrebbe dunque avere degli elementi a suo carico, che tuttavia al momento non sono noti. Certo è che al momento dell'incidente nella zona era presente una fitta nebbia, una circostanza che potrebbe aver contribuito alla tragedia. Tra le vittime dell'incidente non ci sarebbero bambini.

