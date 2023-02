Bus di migranti precipita nel burrone: 39 morti, tra i feriti molti bambini

Il bilancio dell'incidente stradale che ha coinvolto un gruppo di migranti in viaggio verso gli Usa è pesantissimo. Almeno 39 persone sono morte mercoledì a Panama nello schianto di un autobus nel paese centroamericano, secondo quanto hanno annunciato le autorità panamensi.

Il presidente, Laurentino Cortizo, ha espresso su Twitter la sua "grande tristezza" per l'incidente avvenuto a Gualaca, nella provincia di Chiriqui, circa 400 km a ovest della capitale. L'autobus sul quale viaggiavano 66 persone era stato noleggiato "ad hoc" dal governo panamense per traghettare i migranti in Costa Rica a un costo di 40 dollari a testa. Tra i feriti anche dieci bambini tra i quattro e gli undici anni: tre di loro sono molto gravi. I migranti stavano viaggiando dal Darien, al confine con la Colombia, verso una struttura di accoglienza in Costa Rica. Il bilancio potrebbe aggravarsi ancora, visto che le autorità hanno reso noto sì che "informazioni preliminari purtroppo indicano che 39 persone hanno perso la vita", ma erano 66 le persone a bordo del veicolo, compresi il conducente e il suo assistente, e l'impatto del mezzo è stato violento.

La dinamica dell'incidente

Secondo i media locali, l'autobus è uscito di strada in curva ed è precipitato in un burrone, dove ha colpito un masso e poi un minibus parcheggiato in una strada sottostante. "Ha rotto i freni, è andato contro una ringhiera, poi contro un masso e ha colpito il mio autobus", ha detto ad AFP Édgar Guerra, testimone dell'incidente e proprietario del veicolo con cui l'autobus si è scontrato. La tragedia è avvenuta intorno alle quattro del mattino.

Il viaggio dei migranti verso gli Usa

"Questa notizia è tristissima per Panama e per tutta la regione. Il governo porge le sue condoglianze ai cari di coloro che sono morti in questo incidente e ribadisce il suo impegno a continuare a fornire aiuti umanitari e condizioni dignitose" ai migranti, ha scritto il presidente sempre su Twitter. Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez, ha informato via Twitter che tra le vittime figurano anche migranti cubani, mentre le autorità di Panama non hanno specificato dettagli relativi alla nazionalità delle vittime.

Il numero di migranti irregolari diretti negli Stati Uniti che arrivano a Panama via terra è quasi raddoppiato in un anno, raggiungendo un record di 248.000 nel 2022. Più della metà dei migranti che attraversano la selva del Darien sono venezuelani, mentre il resto sono haitiani, cubani, ma non mancano asiatici e africani.

