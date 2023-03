Autobus di pellegrini si schianta e prende fuoco: almeno 20 morti

Quando è iniziato da pochi giorni il mese sacro del Ramadan (terminerà intorno al 22-23 aprile), un bus che trasportava un gruppo di pellegrini diretti alla Mecca ha preso fuoco dopo un incidente su un ponte nel sud dell'Arabia saudita. Il bilancio dell'incidente è gravissimo. Venti persone sono rimaste uccise e una trentina di altre ferite, secondo quanto riferisce una televisione pubblica saudita. Il mezzo avrebbe avuto problemi ai freni.

L'incidente stradale è avvenuto nella provincia di Asir, e riporta in prima pagina il problema della sicurezza dei pellegrini in viaggio per La Mecca e Medina, i due luoghi santi dell'Islam per antonomasia.

Milioni di musulmani effettuano in questo periodo dell'anno il "piccolo pellegrinaggio" o Umra, mentre il "grande pellegrinaggio" o Hajj e' quest'anno in calendario fra 3 mesi: in questo caso si formano lunghe code di bus creando problemi al traffico saudita. Le vittime dell'incidente di oggi sono di diverse nazionalità, secondo le prime informazioni riportate dal canale Al-Ekhbariya.