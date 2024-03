Autobus di pellegrini giù dal ponte, volo di 50 metri poi prende fuoco: 45 morti, l'unica sopravvissuta è una bambina

Terrificante incidente stradale nei pressi di Limpopo, a nord di Johannesburg, in Sudafrica. 45 morti dopo che un autobus pieno di passeggeri è precipitato in una scarpata e ha preso fuoco. Erano tutti diretti a una funzione pasquale presso la chiesa cristiana sionista di St Engenas, nella città di Moria . Il bus è caduto dal ponte Mamatlakala, che collega due colline tra Mokopane e Marken.

Un volo di cinquanta metri

Un volo di cinquanta metri che non ha dato scampo a 45 dei suoi 46 occupanti. Il bus ha subito preso fuoco, intrappolando chi era a bordo. Quasi tutti sono morti sul colpo, tranne una bambina di 8 anni, che è stata immediatamente portata in ospedale. La piccola è l'unica sopravvissuta. Il quotidiano locale Daily Sun ha riferito che, secondo un primo e ancora parziale resoconto della polizia, l'autista ha perso il controllo e si è schiantato contro le barriere del ponte, facendo ribaltare il veicolo.

Pellegrini diretti a Moria

Le complesse operazioni di soccorso sono continuate anche nella notte. L 'autobus proveniva da Gaborone, in Botswana. Intervenendo sul posto, il ministro dei trasporti Sindisiwe Chikunga ha espresso le sue più sentite condoglianze alle famiglie colpite dal tragico incidente.

La chiesa cristiana sionista ha la sua sede a Moria e il pellegrinaggio pasquale attira centinaia di migliaia di persone da tutto il Sudafrica e dai paesi vicini. Quello di quest’anno è il primo pellegrinaggio pasquale a Moria dopo la pandemia di Covid-19. Dato che l'autobus aveva una targa del Botswana, si presume che quella sia la nazionalità di molti dei passeggeri rimasti uccisi, ma l'identità delle vittime è in corso di verifica. Molti corpi sono carbonizzati e irriconoscibili.

Il Sudafrica ha una delle reti stradali più sviluppate del continente, ma ha uno dei peggiori record per quel che riguarda la sicurezza. Il presidente Cyril Ramaphosa ha inviato le sue condoglianze al Botswana e ha promesso sostegno. Poche ore prima dell'incidente aveva lanciato lui stesso un appello a tutti sudafricani alla prudenza nel corso degli spostamenti durante la settimana di Pasqua.





