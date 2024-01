Spaventoso schianto camion-autobus in autostrada: decine di morti

Spaventoso incidente martedì mattina in Messico, con almeno venti morti. La Free Mexico Highway 15 si è trasformata in un inferno dopo che un camion e un autobus passeggeri si sono scontrati.

L'impatto è avvenuto nel nord ovest del Messico, nello stato di Sinaloa, lungo l'autostrada che collega le città sulla spiaggia di Mazatlan e Los Mochis. I mezzi dopo l'impatto hanno preso fuoco. Sui social circolano le immagini di ciò che resta dei due veicoli: un ammasso informe di lamiere.

Secondo i media locali i morti sono almeno venti, ma si tratta di un bilancio in evoluzione non confermato dalle autorità. Non si conosce ancora il numero dei feriti.