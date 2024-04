Due elicotteri militari si scontrano durante un'esercitazione: un morto e 7 dispersi

Due elicotteri della marina militare giapponese si sono schiantati nell'Oceano Pacifico dopo essersi scontrati l'uno con l'altro durante un volo di addestramento notturno. Lo ha riferito domenica 21 aprile il ministro della Difesa Minoru Kihara, chiarendo che non si trattava di un'esercitazione internazionale e che non erano quindi coinvolti velivoli o navi da guerra stranieri.

Nell'incidente aereo è morto uno degli 8 membri dell'equipaggio, mentre le ricerche dei 7 dispersi sono in corso con un'imponente dispiegamento di risorse: impiegate 12 navi da guerra e 7 aerei da parte della marina e dell'aeronautica, oltre a varie motovedette della guardia costiera.

Anche gli Stati Uniti sono intervenuti offrendo il proprio aiuto nelle operazioni di ricerca e salvataggio: "Staremo insieme, fianco a fianco, con il nostro amico e alleato, il Giappone. I miei pensieri sono rivolti ai membri dell'equipaggio, alle loro famiglie e ai loro amici in questo momento difficile", ha scritto su X l'ambasciatore statunitense a Tokyo Rahm Emanuel.

The U.S. Government has offered assistance in the search and rescue of the two Japan Maritime Self Defense Forces helicopters that crashed near Torishima earlier this morning. We will stand together, side by side, with our friend and ally, Japan. My thoughts are with the crew…