Le eliche si incastrano e i due elicotteri si schiantano tra loro: 10 morti. Il video della collisione

Dopo lo schianto di ieri, 22 aprile, in Giappone, una nuova tragedia durante un'esercitazione militare in Malesia ha ucciso 10 persone. I due elicotteri coinvolti nell'incidente erano tra i 7 velivoli decollati dalla base della Royal Malaysian Navy nella città di Lumut intorno alle 9, ora locale, per esercitarsi per le celebrazioni del 90° anniversario della flotta militare, previste per maggio.

La collisione, poi lo schianto al suolo

Uno degli elicotteri, con a bordo 7 militari, ha colpito l'altro agganciandolo con l'elica, per poi schiantarsi entrambi al suolo: 10 in tutto le vittime. All'esercitazione stavano assistendo alcune persone che hanno immortalato la spaventosa collisione, mentre il personale della Marina che era a terra assisteva impotente alla scena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uno degli elicotteri è precipitato su una pista da corsa sottostante ed è andato in fiamme; l'altro è invece atterrato ai margini dello stadio dove erano previste le celebrazioni della marina militare.

"La nazione piange la tragedia straziante", ha affermato il primo ministro Anwar Ibrahim porgendo le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. "Sono stato informato che sarà condotta un'indagine immediata dal ministero della Difesa per chiarire la causa dell'incidente", ha aggiunto.