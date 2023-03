Incidente in addestramento

/ Stati Uniti d'America

Scontro in volo tra due elicotteri: ci sono diversi morti

Il terribile incidente avvenuto nella contea di Trigg, in Kentucky (Stati Uniti): due elicotteri militari Hh60 Blackhawk avrebbero avuto una collisione in volo per poi schiantarsi al suolo durante una missione di addestramento. Si temono almeno nove vittime