Elicottero si schianta, è strage in Ucraina: morto anche il ministro dell'Interno

Almeno 18 vittime, tra cui il ministro ucraino dell'Interno, Denys Monastyrsky, ed il suo vice, Yevgeny Enin. Questo il bilancio del drammatico incidente avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 18 gennaio, a Brovary, sobborgo orientale di Kiev, in Ucraina. Per cause ancora da accertare, un elicottero si è schiantato nei pressi di un asilo nido.

Elicottero si schianta in Ucraina: ci sono morti e feriti

La notizia è stata confermata inizialmente dal governatore locale, Oleksiy Kuleba, che aveva anticipato la presenza sul posto di diversi bambini al momento dello schianto. Le prime immagini diffuse sui social sono terribili: la carcassa del velivolo ormai irriconoscibile è avvolta dalle fiamme, così come gran parte della zona. Sul posto si trovano le squadre di emergenza e sono in corso controlli sulle vittime, che al momento sarebbero 18.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI — Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 18, 2023

Tra le vittime il ministro dell'Interno ucraino e il suo vice

Tra queste, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero il ministro ucraino dell'Interno, Denys Monastyrsky, ed il suo vice, Yevgeny Enin. Secondo il capo della polizia ucraina, Ihor Klymenko, nove persone si trovavano a bordo del velivolo, che è precipitato nei pressi di un asilo e di un edificio residenziale. Tra i morti ci sono tre bambini. Altre 29 persone, tra cui 10 bambini, sono ricoverate in ospedale.

L'elicottero precipitato vicino Kiev con a bordo il ministro dell'Interno ucraino, Denys Monastyrskyi, si stava dirigendo verso una "zona calda" del conflitto. Lo ha precisato il vice capo dell'ufficio di presidenza ucraina, Kyrylo Timoshenko.

Gerashchenko sui social: "Una tragedia"

Una "tragedia". Così Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, ha definito la schianto di un elicottero avvenuto a Brovary, vicino Kiev, nel quale hanno perso la vita, tra gli altri, il ministro dell'Interno ed il suo vice. Gerashchenko ha confermato che il bilancio dello schianto del velivolo nei pressi di un asilo è di almeno 18 persone morte, tra cui tre bambini, e 29 feriti. "I miei colleghi, i miei amici. Che perdita tragica. Le più sentite condoglianze alle loro famiglie", ha aggiunto il consigliere su Twitter.

Chi era Denys Monastyrsky

Tra le vittime confermate dello schianto avvenuto a Brovary dal capo della polizia ucraina, Ihor Klymenko, c'è il ministro dell'Interno Denys Monastyrskyi. Nato 12 giugno 1980 a Chmel'nyc'kyj, nella regione della Podolia, aveva quindi 42 anni. Dopo la laurea in legge alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di amministrazione e diritto della sua città, aveva proseguito il suo percorso di studi iscrivendosi all'Istituto Korecky dell'Accademia nazionale delle Scienze dell'Ucraina. Iniziata la carriera da avvocato, Monastyrskyi ha lavorato anche nella direzione del dipartimento di legislazione dell'Università della sua città natale, dove è stato anche professore associato.

Tra il 2014 e il 2019 ha ricoperto il ruolo di assistente-consulente di Anton Gerashchenko, ex viceministro degli Interni, prima del vero e proprio ingresso in politica. Nel 2019 è stato eletto per la prima volta alle elezioni insieme al partito Servitore del Popolo, fondato due anni prima da Volodymyr Zelensky e Ivan Bakarov, prima di diventare, il 16 giugno 2021, ministro degli Interni al posto del dimissionario Avakov.