Scontro tra treni, è una ecatombe: "Centinaia di persone in coda per donare sangue"

È salito ad almeno 288 vittime il nuovo bilancio del disastro ferroviario avvenuto in India nei pressi della stazione di Bahanaga dove un treni merci e un treno passeggeri sono entrati in collisione coinvolgendo un terzo convoglio. Oltre alle vittime accertate si contano oltre 900 feriti che hanno mandato in tilt gli ospedali del paese. Per tutta la notte gli abitanti di Balasore, la città indiana più vicina al luogo del disastro ferroviario sono rimasti svegli per il viavai ininterrotto di almeno 120 ambulanze che trasportavano i feriti verso nei tre ospedali più vicini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negli ospedali, piccoli e scarsamente attrezzati, riportano i media locali, medici e infermieri hanno lavorato incessantemente nel caos assoluto per far fronte alla sciagura. Rispondendo agli appelli diffusi sui media e sulle rete, centinaia di persone hanno trascorso la notte in coda per donare sangue nelle unità mobili allestite davanti agli ospedali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, il ministero delle Ferrovie ha annunciato un contributo di un milione di rupie (circa 11mila euro) per i familiari delle vittime e di 200mila rupie (circa 2.200 euro) per i feriti più gravi. Quello accaduto nello Stato di Odisha è il peggior disastro ferroviario nel Paese degli ultimi 20 anni.

Le ferrovie indiane - nonostante trasportino 13 milioni di persone ogni giorno - sono estremamente insicure a causa dell'invecchiamento delle infrastrutture. Secondo quanto accertato l’Howeah Superfast Express che andava da Bangalore a Howrah si è scontrato frontalmente con il Coromandel Express che andava da Calcutta a Chennai.