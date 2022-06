Deraglia treno ad alta velocità: morto il macchinista

Una sola vittima: il macchinista di un treno ad alta velocità in Cina è morto e diversi passeggeri sono rimasti feriti in un deragliamento nella provincia di Guizhou, nel Sud del Paese, secondo quanto riferito dai media statali. Il treno, che stava viaggiando verso la provincia del Guangdong, è deragliato dopo essere slittato su dei detriti vicino a un tunnel, secondo l'emittente statale Cctv.

I video diffusi da diversi media cinesi hanno mostrato la locomotiva distrutta dall'impatto, con il resto del treno rimasto in gran parte intatto. Mostravano anche scene di caos in una delle carrozze dopo l'incidente, con i passeggeri che urlavano tra i bagagli e il cibo sparso sul pavimento.



Secondo le telecamere di sorveglianza, il macchinista è deceduto. Un controllore e sette passeggeri sono stati ricoverati in ospedale ma "sono in pericolo". Gli incidenti mortali sono rari sulla rete ferroviaria ad alta velocità cinese, la più grande del mondo. Nel 2011, circa 40 persone sono morte in un incidente ferroviario ad alta velocità a Wenzhou, vicino a Shanghai.