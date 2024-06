Treno merci tampona treno passeggeri, è strage: almeno 13 morti e decine di feriti

Le immagini che arrivano dall'India sono drammatiche. E' salito a tredici morti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri a pochi chilometri dalla stazione di New Japaiguri, nella regione di Rangapani, nello Stato del Bengala occidentale. Lo riportano i media indiani citando il funzionario della polizia locale Abhishel Roy. Il chief minister del Bengala occidentale Mamata Banerjee si è detta ''scioccata per il tragico incidente ferroviario'' spiegando che ''soccorritori, medici e ambulanze sono stati inviati sul luogo'' della collisione.

I feriti sono decine. Il Kanchenjunga Express, che collega la città di Calcutta e Silchar, nello stato nord-orientale dell'Assam, è stato colpito da un treno merci a sud della città di Siliguri.

🇮🇳 Tragic train collision in West Bengal, India



A devastating train collision in West Bengal's Darjeeling district this morning left at least 5 dead and over 24 seriously injured. A freight train collided with a passenger express train, with the cause still under investigation.… pic.twitter.com/djnUvH13F7