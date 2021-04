Treno deraglia in un tunnel, è strage: "Colpa di un camion parcheggiato male"

Sono almeno 36 le persone che hanno perso la vita e una sessantina quelle rimaste ferite dopo che un treno è deragliato in un tunnel a Taiwan. I vigili del fuoco proseguono gli sforzi per portare soccorso non senza difficoltà: sono infatti 72 le persone ancora intrappolate nel treno che ha travolto le strutture della galleria.

Sul treno deragliato viaggiavano 320 persone in otto carrozze: l'incidente è avvenuto alle 9:30 (in piena notte italiana) a Nord di Hualien, lungo la costa orientale dell'isola. Secondo i media locali all'origine dell'incidente un camion non parcheggiato in modo corretto, scivolato poi lungo il percorso del treno, che ha poi urtato la parete del tunnel.

Incidente ferroviario a Taiwan

Il treno si stava dirigendo da Taipei verso la citta' di Taitung, nella parte sud-orientale dell'isola ed era stracolmo: oggi venerdì 2 aprile prende avvio un lungo weekend festivo sull'isola, il Festival Ching Ming in cui molte persone si mettono in viaggio. La linea ferroviaria di Taiwan orientale èanche un'attrazione turistica perché corre lungo la costa dell'isola tra tunnel e ponti, montagne e gole della valle di Huadong.