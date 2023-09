Bus finisce fuori strada: morta una donna, tra i feriti anche tre italiani

Tragico incidente stradale nelle prime ore della mattinata in Austria, in Carinzia, vicino a Micheldorf. Un bus Flixbus diretto da Berlino a Trieste è finito fuori strada e si è andato a schiantare contro il guardrail, per cause ancore da accertare. Poi si è ribaltato su un fianco. A bordo del mezzo c'erano passeggeri provenienti da Austria, Slovenia, Italia, Germania e Ucraina, oltre a due autisti.

Morta una 19enne austriaca, feriti tutti gli altri 45 passeggeri, la maggior parte lievemente, mentre cinque hanno riportato ferite gravi. Tra i passeggeri c'erano anche tre cittadini italiani, che hanno riportato ferite lievi e hanno lasciato l'ospedale dopo le prime cure. La Farnesina ha seguito fin dai primi momenti la vicenda, prestando ogni necessaria assistenza ai tre connazionali coinvolti nell'incidente.

