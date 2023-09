Incidente aereo al gender reveal party: finisce tutto in tragedia

È ormai diventata una tradizione - spinta dai social - l'usanza tutta anglosassone di svelare a parenti e amici il genere del nascituro con una festa. E i genitori, specialmente se facoltosi, non badano spesso a spese per creare situazioni quanto più suggestive e spettacolari per stupire i presenti. Ma quando qualcosa va storto le conseguenze possono essere drammatiche come si vede in questo video.

È successo in Messico, a San Pedro, dove un piccolo aereo impegnato in una acrobazia è precipitato al suolo. L'ala sinistra del Piper PA-25 si è rotta proprio mentre planava sui futuri genitori che - inconsapevoli della tragedia imminenti - si scambiavano un tenero bacio.

Nello schianto è morto Luis Ángel, 32enne della cittadina di Navolato. Come riportano i media locali, il pilota del Piper è stato soccorso e trasportato in ospedale ma è morto poco dopo il ricovero: troppo gravi le ferite riportate nello schianto al suolo.