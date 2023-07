A 3 anni si mette alla guida di un golf cart: travolge e uccide un bimbo di 7 anni

Un bambino di 3 anni alla guida di un golf cart ha investito e ucciso un altro di bambino 7 anni lunedì pomeriggio a Fort Myers, in Florida negli Stati Uniti.

L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio in una strada residenziale privata, quando il veicolo guidato dal piccolo in curva è uscito di strada e ha urtato violentemente l'altro ragazzino che si trovava davanti al giardino di casa sua. Il bambino di 7 anni è stato trasportato in ospedale con ferite gravi ed è poi deceduto. Il bambino di 3 anni non ha riportato ferite. Non è noto se i piccoli fossero imparentati o se il bambino di 3 anni fosse sotto la supervisione dei genitori. I poliziotti hanno detto che stanno indagando su come il bambino sia finito al volante del carrello da golf.

Il fenomeno di bambini alla guida di golf cart è talmente diffuso in Florida che il governatore Ron DeSantis ha dovuto imporre nuovi limiti. In base a una legge promulgata a maggio, i conducenti di golf cart devono avere almeno 15 anni con un permesso per studenti o 16 anni con una patente di guida. La legge entra in vigore il 1 ottobre. La legge aveva precedentemente consentito a chiunque avesse almeno 14 anni di guidare un carrello da golf.

In tutti gli Usa ogni anno oltre 6.500 ragazzini vengono feriti dalle macchinine da golf, secondo l'American Academy of Pediatrics. Più della metà dei feriti sono bambini sotto i 12 anni.

In Italia sui campi da golf la guida di golf car non è permessa ai minori di diciotto anni. Il conducente deve rispettare le istruzioni operative collocate sui veicoli, procedere a velocità moderata ed evitare manovre pericolose, facendo attenzione agli altri giocatori. Non serve la patente. Per circolare invece su strade pubbliche servono golf cart omologate per la circolazione stradale dotate di targa e assicurazione: in quel caso serve anche la patente B.

Continua a leggere su Today.it...