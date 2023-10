Seguono il gps ma finiscono con l'auto nel fiume: due morti

C'è indignazione sui social indiani per la morte di due medici annegati in Kerala, la notte di domenica, a causa delle indicazioni errate fornite dal navigatore Google Maps. Secondo i tre sopravvissuti alla tragedia, l'auto su cui viaggiavano sarebbe infatti finita in un fiume mentre il pilota seguiva le indicazioni del navigatore. Gli occupanti dell'automobile erano tutti medici, e rientravano di notte, sotto un temporale, dopo avere festeggiato il compleanno di una delle due vittime.

"A causa della pioggia", hanno raccontato alla Polizia, "la visibilità era praticamente nulla, e il guidatore ha deciso di seguire il percorso indicato dal Gps: pochi minuti dopo averlo attivato, a una svolta, siamo caduti nel fiume".

La notizia ha scatenato un'ondata di denunce sui social: molti sottolineano che i navigatori Gps installati in India sulle automobili spesso non sono aggiornati, mentre altri denunciano che le app tendono a privilegiare i percorsi ritenuti più brevi, pur essendo prive di informazioni sullo stato delle strade, soprattutto nelle aree rurali.

L’incidente è avvenuto sulla strada a Kodungallur a Gothuruth: l'autista avrebbe scambiato il fiume Periyar per una strada allagata proseguendo con l'auto nel baratro. Sul posto sono intervenuti gli abitanti della zona per soccorrere i passeggeri e hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.